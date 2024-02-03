Kaybolan 63 yaşındaki kadından haber alınamıyor
Bursa’da dün öğle saatlerinde evinden çıkan 63 yaşındaki kadından haber alınamıyor.
Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan 63 yaşındaki Fatma Büyükbaş’tan haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Yakın zamanda eşini kaybeden Büyükbaş’ın, psikolojik durumunun bozuk olduğu iddia edildi.
Aile üyeleri, Fatma Büyükbaş’ı görenlerden polise haber vermelerini istedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafize Gaye Erkan istifa etti!
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı hakkında merak edilenler
- ‘Sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun’
- Milyonlarca emekli merakla bekliyordu!
- Emekliye ek zam ödeme tarihi belli oldu
- Show TV'den ‘Güldür Güldür’ açıklaması geldi
- İYİ Parti'de ittifak isyanı!
- Rocky'nin en büyük rakibi hayata gözlerini yumdu!
- 8 Şubat'a işaret edildi
- Gizli pazarlık önerileri