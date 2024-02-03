Kaybolan 63 yaşındaki kadından haber alınamıyor

Bursa’da dün öğle saatlerinde evinden çıkan 63 yaşındaki kadından haber alınamıyor.

İHA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 21:30
Kaybolan 63 yaşındaki kadından haber alınamıyor
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Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan 63 yaşındaki Fatma Büyükbaş’tan haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Yakın zamanda eşini kaybeden Büyükbaş’ın, psikolojik durumunun bozuk olduğu iddia edildi. 

Aile üyeleri, Fatma Büyükbaş’ı görenlerden polise haber vermelerini istedi.


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