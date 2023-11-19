Ocak Partisi yerel seçim kararı aldı, 'simge' gündem oldu: Bu bizim kutsal işaretimiz!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 20:01

Güncelleme: 19.11.2023 - 20:02

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Sincan İlçe Başkanı Şerafettin Kütük’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Canpolat'a çok sayıda partili eşlik etti. Canpolat, partinin yurt genelinde teşkilatlanmasının hızlı şekilde tamamlandığını belirterek, "Şimdi kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. İlçe kongrelerinden sonra il kongrelerimizi de hızlı bir şekilde bitirip daha sonra seçimlere müdahil olacağız. Yerel yönetim seçimlerinde, Ocak Partisi olarak bütün illerde, ilçelerde bağımsız bir şekilde, hiçbir ittifakın günahına ortak olmadan, hiç kimsenin hatasına dahil olmadan kendi partimizin bünyesinde bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkarma kararı aldık. Bunu Sincan'da da yapacağız, bunu Ankara'nın her yerinde, tüm Türkiye'nin her yerinde, hatta dünya genelindeki temsilcilerimiz ile birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

'OCAK PARTİSİ'Nİ KİMLER NEDEN DURDURMAK İSTİYOR'

Ocak Partisi'nin 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine katılamamasına tepki gösteren Canpolat, "FETÖ ve PKK ile iltisaklı olan siyasi partilerin alındı belgelerini alıp, seçimlere müdahil olmalarını hayretle ve utançla seyrettik. Bizi engellemek isteyenlerin, yerli ve milli bir siyasi partinin önüne geçmeye çalıştığını hep beraber işitiyoruz, görüyoruz. Türkiye'de oynanan oyunların hala devam ettiğini görüyoruz. Hala oyun oynuyorlar. Millete kumpas yapma derdindeler. Bu milletin özüyle şerh edilmiş Osmanlı medeniyetini yaşayıp ve yaşatmak isteyen, Cumhuriyetin değerlerinde ecdadın izini süren bir Osmanlı Ocakları bünyesinde üyeleri tarafından kurulmuş Ocak Partisi'ni kimler neden durdurmak istiyor? Sorununuz, endişeleriniz nedir" dedi.

Canpolat, Ocak Partisi'nin ekonomik görüşü ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti coğrafi açıdan son derece çok önemli bir coğrafyaya sahiptir. Yer altı, yer üstü zenginlikleri ile ekonomik kriz yaşayabilecek bir ülke statüsünde değildir. İyi yöneticilerin görev başında olması ile Türkiye'de bir ekonomik krizin olmayacağı kanaatindeyiz. Sadece Sayın Erdoğan ile bu işler olmaz. AK Parti'nin de hükümetin de Sayın Erdoğan ile uyumlu bir şekilde çalışmadığı kanaatindeyiz. Bu yüzden uyumlu çalışılmadığı için ortaya ciddi bir sorun çıkıyor. Bunun adı; ekonomik kriz. İşte bakın; Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki sürtüşmeler ekonomiye de sirayet ediyor. Siyasi ikbal uğruna dar gelirli vatandaşın geçim sıkıntısını görmeyen bir iktidarın kulaklarını tıkadığı gibi millet de bu siyasi partileri sandıkta tıkayacaktır. Ocak Partisi'nin önünü açacaktır. Yer üstü ve yer altı kaynaklarımızla milletimiz rahat bir nefes alacaktır. Ekonomik krizin farkındayız. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın almış olduğu maaşları doğru bulmuyoruz. Çözüm, Ocak Partisi'dir."