Öcalan'ın sağ kolu, itirafçı Aktaş'ın kuzeni çıkmıştı... Avukatları açıklama yaptı: 'Kaç kuşak öteden...'

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş, 31 yıl üç ay sonra tahliye edildi.

Sözcü'nün haberine göre Veysi Aktaş'ın CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda suç örgütü lideri olmaktan gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakıldıktan sonra CHP’li belediyelere yönelik birçok operasyonun temel dayanağı yapılan Aziz İhsan Aktaş’ın amcasının oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

"KAÇ KUŞAK ÖTEDEN..."

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu haberlerin içeriklerinde, CHP belediyelerine yönelik soruşturmalara temel teşkil ettiği iddia edilen bir şahıs ile müvekkilimiz Aktaş arasında bağ kurma amacı öne çıkmaktadır. Bulvar gazetelerinin güncel temsilini oluşturan bu medya organlarının özel bir çabayla oluşturduğu ‘haber’, bir algı oluşturma amacını gütmektedir. Ve bu amaca erişmek pahasına basın etiği bir kenara dursun bütün insani ve politik değerleri çiğnemekten sakınmamıştır. Kaç kuşak öteden akrabalık bağını öne çıkararak oluşturulan bilgi çarpıtması ve yönlendirmeyle kendince, CHP kamuoyu ile barış süreci arasında mesafe oluşturmaya çalıştıklarını iyi anlıyoruz.”