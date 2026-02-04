'Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına' demişti: 'Bahçeli, o sözlerini metne eklememiş, sona saklamış'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında sarf ettiği sözler kamuoyunun gündeminde...

Bahçeli, konuşmasında Türkiye’deki sürece ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “erken seçim” çağrılarına ilişkin açıklamalara yer verirken, grup toplantısını şu sözlerle tamamladı:

"Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir."

MHP liderinin bu sözleri kısa sürede gündem oldu.

Gazeteci Murat Yetkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündem olan konuşmasının ardından Bahçeli ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini ve "umut hakkı" konusunu sorduğunu açıkladı.

YouTube kanalında gündemi değerlendiren Yetkin, Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözlerini kendisine sordu. Yetkin'in aktardığına göre Bahçeli "Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonrası hükümetin bileceği iş" dedi.

"BİZ SÖYLEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Yetkin, Bahçeli ile görüşmesini şöyle aktardı:

"Konuşmasını bitirdikten sonra Bahçeli'yle kısa bir süre konuşma imkanı buldum. Orada birkaç soru soracak kadar zamanım vardı, onları da şöyle sordum: Neden şimdi? Bunda Suriye'de olanların etkisi var mı? SDG'nin Şam hükümetiyle anlaşmak zorunda kalmasının bir etkisi oldu mu? Bahçeli dedi ki 'Hayır yok. Bu zaten bizim öteden beri düşündüğümüz bir şey. Başka türlü Anadolu huzura kavuşmaz' dedi. Şimdi burada söylemek istenen - bazı MHP kaynaklarıyla da konuştum- anladığım kadarıyla MHP'nin -milletvekilleri de il il geziyor zaten- oradan aldığı bir nabız var. Oradan aldığı nabza göre zannediyorum bu konuları tekrar gündeme getirdi.

Bunun bir arka planı da Kürt seçmen ile PKK'yı birbirinden ayıracak bir zemin, bir formül arayışı. Dolayısıyla 'Suriye'yle bir ilgisi yok' diye yanıtladı. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi bu işe ne diyecek diye sordum. Hükümet ne diyecek... Tamam Bahçeli bunları söylüyor ama Bahçeli'nin de her dediği olmuyor. Ahmet Özer olayında da bu görüldü. Hükümet ne diyecek, dedim. Bu soruyu sormamdaki kasıt da acaba bir koordinasyon var mı... Dedi ki 'Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonrası hükümetin bileceği iş.' Yani MHP'li yetkililerden de sohbet sırasında aldığım şey şu, gene bir nabız yoklamasının ötesinde bir talep... Hem kayyum meselesinde hem Demirtaş meselesinde Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partililer, söylediklerinin çok kale alınmadığı düşüncesindeler ve bundan da hafif bir rahatsızlık yansıtıldı bana konuşmalarında."

BAHÇELİ'NİN KONUŞMA METNİNDE BU İFADE YOKTU

Öte yandan Murat Yetkin, Bahçeli'nin gündem olan açıklamalarındaki önemli bir detayı da paylaştı.

Yetkin'in aktardığına göre "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" ifadesi Bahçeli'nin konuşmasının yazılı metninde yer almıyordu.