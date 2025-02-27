Öcalan'ın çağrısı için Diyarbakır'da kalabalık meydana toplandı
DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı görüşmeler sonucunda terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın yaptığı çağrı Diyarbakır'da yoğun katılımla izlendi.
DEM Parti İmralı heyetinin saat 17.00 de yaptığı terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'PKK'yi lağvetme' çağrısını izlemek için Diyarbakır’ın Dağkapı Meydanı'nda kalabalık toplandı.
Polis kontrol noktalarında üst aramasından geçirilen kitle meydanda geniş kalabalık oluşturdu.
DEM PARTİ MEYDANA ÇAĞIRMIŞTI
DEM Parti heyetinin yapmış olduğu Öcalan'ın 'PKK'yı lağvetme' çağrısı için DEM Parti, halkı meydana davet etmişti.
Etiketler: #DEM #Dem Parti #Abdullah Öcalan
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