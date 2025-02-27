Öcalan'ın çağrısı sırasında... Ankara'da trafik ışıkları Türk bayrağına büründü!
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anıtkabir yaya girişinin bulunduğu noktadaki trafik ışıklarına ve kent meydanlarındaki LED ekranlara Türk bayrakları ve ay yıldız görselleri yansıttı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anıtkabir yaya girişinin bulunduğu noktadaki trafik ışıklarına ve kent meydanlarına ay yıldız görseli ve Türk bayrağı yansıttı.
"BUGÜNE ÖZEL..."
Sözcü'nün haberine göre; belediyeden yapılan açıklamada uygulamanın "bugüne özel" olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca; PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesine istinaden yapıldığı bilgisine de yer verildi.
Etiketler: #ABB #Abdullah Öcalan #Mansur Yavaş
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