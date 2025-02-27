Öcalan'ın çağrısı sırasında... Ankara'da trafik ışıkları Türk bayrağına büründü!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:55

Güncelleme: 27.02.2025 - 17:55

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anıtkabir yaya girişinin bulunduğu noktadaki trafik ışıklarına ve kent meydanlarına ay yıldız görseli ve Türk bayrağı yansıttı.

"BUGÜNE ÖZEL..."

Sözcü'nün haberine göre; belediyeden yapılan açıklamada uygulamanın "bugüne özel" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca; PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesine istinaden yapıldığı bilgisine de yer verildi.