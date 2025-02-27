Son dakika... AKP'den, Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısı sonrası ilk açıklama

Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:30

Güncelleme: 27.02.2025 - 17:40

DEM Parti heyetinin, İmralı'ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyaretin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, İmralı'nın çağrısı okundu.

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmeli" çağrısında bulundu.

AKP'den ilk açıklama Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi.

"BİZ SONUCA BAKARIZ"

Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" diye konuştu.

"TERÖR DEVAM EDERSE BİZ TERÖRLE MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ"

Efkan Ala şöyle konuştu:

"Bu çağrının özeti terör örgütünün kendisini lağvetmesidir ve bu sonucun elde edilmesi için herkesin gayret sarf etmesi lazım. Bu çağrının muhatabı terör örgütüdür. Muhatabın bu çağrıya nasıl yanıt vereceğini göreceğiz. Biz terörle mücadeleyi devam ettireceğiz. Terör devam ederse biz terörle mücadele etmeye kararlıyız."

"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİSİNİ FESHEDERSE TÜRKİYE PRANGALARINDAN KURTULMUŞ OLACAK"

"Arzu ederiz ki bu çağrı sonuç versin. Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak."