ODAŞ’tan 23 Nisan’a özel anlamlı proje: “Söz Müzesi”

ODAŞ, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel projeler geliştirirken, bu yıl hayata geçirdiği “Söz Müzesi” ile bu yaklaşımını daha derin ve kapsayıcı bir boyuta taşıdı.

Proje, çocukların yalnızca bir etkinliğe katıldığı bir yapıdan öte; kendilerini özgürce ifade edebildikleri, düşündükleri, sorguladıkları ve hayal kurabildikleri bütüncül bir deneyim olarak kurgulandı. Her bir çocuk için kendi iç sesini duyabildiği ve dünyasını keşfedebildiği anlamlı bir alan oluşturuldu.





Çocuk hakları atölyeleriyle güçlenen bir deneyim Toplum Gönüllüsü gençler, atölyeler öncesinde uzman bir psikolog tarafından çocuk gelişimine uygun içerik ve uygulamalar konusunda eğitim aldı. Bu hazırlığın ardından gönüllüler, çocuk hakları teması etrafında şekillenen atölyelerde; oyunlar, hikâyeler ve örnek durumlar üzerinden çocuklarla etkileşimli çalışmalar yürüttü. Bu süreçte çocuklar; sağlıklı büyüme, eğitim, dinlenme, oyun, söz ve katılım gibi temel haklarını tanıma ve adlandırma fırsatı bulurken, aynı zamanda başkalarının haklarına saygı göstermenin önemine dair farkındalık kazandı. Atölyelerin ardından çocuklar, Atatürk’e duydukları sevgi, merak ve düşüncelerini kendi ifadeleriyle kaleme aldı.

“Söz Müzesi” kapsamında bir araya gelen bu içerikler, çocukların iç dünyasını ve hayal gücünü yansıtan samimi bir anlatı alanına dönüştü. Proje sonunda çocuklara “Çocuklar için Nutuk” kitabı hediye edilirken, aynı kitaplar ODAŞ çalışanlarının çocuklarına da ulaştırıldı.

YASEMİN AYDINLAR



“HAYALLER YAZILARA DÖKÜLDÜ, YAZILAR MÜZEYE DÖNÜŞTÜ”

ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Yasemin Aydınlar, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“23 Nisan, çocukların kendilerini ifade etmeleri ve hayal dünyalarını özgürce ortaya koymaları açısından çok kıymetli bir gün. ‘Söz Müzesi’ ile onların duygu ve düşüncelerine alan açmayı amaçladık. TOG iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz çocuk hakları atölyeleriyle, çocukların yalnızca kendilerini ifade etmelerini değil; temel haklarını tanımalarını ve bu haklara sahip çıkabilmelerini de destekledik. Proje kapsamında ortaya çıkan içerikleri dijital ortama taşıyarak ODAŞ People web sitemizde ‘Söz Müzesi’ başlığı altında yayımladık. Çocukların kaleminden çıkan her satırın, geleceğe dair umutlarımızı güçlendirdiğine inanıyoruz.” Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Seçkin Karataş ise projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak önceliğimiz, gençlerin yer aldığı her projeyi onların gelişimlerini destekleyen bir deneyim alanına dönüştürmek. ODAŞ ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinde de gençler, aldıkları pedagojik ve metodolojik eğitimlerin ardından sahaya çıkarak 1 çocukla buluştu. Bu süreç, çocukların haklarını keşfetmelerine alan açarken, gençlerin de toplumsal sorumluluk alma ve etki yaratma becerilerini güçlendirdi. Çocukların Atatürk’e yazdığı her mesaj, bu emeğin en somut yansıması oldu.”