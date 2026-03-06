ODAŞ'tan kadına yönelik şiddete karşı güçlü mesaj

Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel boyutuyla değil; gündelik hayatın içine sızmış sözler, bakışlar ve “normal” kabul edilen ifadelerle de varlığını sürdürüyor.

Çoğu zaman fark edilmeyen bu davranışlar, şiddetin görünmeyen yüzünü oluşturuyor.

Bu konuda farkındalık yaratmak için harekete geçen ODAŞ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırladığı videosunda; hayatın sıradan akışı içinde karşılaşılan sözlü ve psikolojik şiddet örneklerini görünür kılıyor.

ODAŞ, yıl boyunca sosyal medya hesaplarında yayınladığı ve milyonlarca izlenmeye ulaşan bazı videolarında kadına yönelik şiddete dikkat çeken gizli bir mesaj paylaştı.

Videolarda yer alan bir ODAŞ çalışanının işaret diliyle verdiği “Kadına Şiddete Hayır” mesajı, yoğun izlenmelere rağmen neredeyse hiç fark edilmedi. Bu çarpıcı detay, şiddetin kimi zaman gözümüzün önünde olmasına rağmen nasıl görünmez kaldığını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Çalışma, izleyiciyi “Gerçekten farkında mıyız?” sorusuyla yüzleştirerek, günlük hayatın içinde var olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor.

“FARKINDALIK OLUŞTURACAK BİR ADIM ATMAK İSTEDİK”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Yasemin Aydınlar: “Kadına yönelik şiddet, ne yazık ki hâlâ toplumumuzun en önemli sorunlarından biri. Üstelik çoğu zaman fiziksel şiddetle birlikte; psikolojik, ekonomik ve dijital boyutlarıyla da hayatın her alanında varlığını sürdürüyor. ODAŞ olarak, bu sorunun her zaman gündemde tutulması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız video ile şiddeti görünür kılmayı, farkındalığı artırmayı ve toplumsal bilinci güçlendirmeyi hedefledik” diye konuştu.