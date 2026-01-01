Odatv'de dikkat çeken görev değişimi: Can Özçelik yerine Mustafa İlker Yücel geldi!

Gazeteci Can Özçelik’in Odatv Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıklamasının ardından, kurumda dikkat çeken bir görev değişimi gerçekleşti.

Aydınlık gazetesi, Oda TV’nin, Ulusal Kanal muhabiri Ülkühan Doğanbey’e transfer teklifi yaptığını ileri sürmüş ve bu girişimin gerekçesinin Doğanbey’in Ekrem İmamoğlu’nun basın açıklamasında HDP’ye ilişkin yönelttiği sorular olduğu iddia edilmişti.

SONER YALÇIN'I ELEŞTİRMİŞTİ

Bu iddiaların ardından, 16 Ocak 2023’te eski Ulusal Kanal Haber Müdürü Mustafa İlker Yücel, Odatv’nin tüzel kişi temsilcisi Soner Yalçın’ı hedef alan ve sert eleştiriler içeren “Aydınlık’ın ufku” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yücel, söz konusu yazısında Odatv’nin yayıncılık anlayışını ve Soner Yalçın’ın tutumunu sert ifadelerle eleştirmişti.

İLKER YÜCEL, ODATV'YE GEÇTİ

Aradan geçen sürede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mustafa İlker Yücel, Odatv’nin yeni Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak göreve getirildi.

Yücel’in söz konusu yazısında şu ifadelere yer verilmişti:

“Oda Tv'ye giden bir, iki kişinin ufuklarının nasıl genişlediğini yaptıkları haberlerden ölçebiliriz; Erotik yayınlarla etkileşim peşinde koşma, tık avcılığı, fitne fesat yayıncılığı, milli kuvvetlere çelme takma..."