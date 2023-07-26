Ödemiş ve Kınık'ta orman yangını

Yayınlanma: 26.07.2023 - 14:51

Güncelleme: 26.07.2023 - 15:33

İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçesinde saat 14.00 sıralarında iki orman yangını çıktı.

Ödemiş'in Küçükkavulcuk Mahallesi'nde saat 13.56'da henüz bilinmeyen bir nedenden ormanlık alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; alevlere 2 uçak 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

Ödemiş yangını

Kınık'ın da İbrahimağa Mahallesi'nde de saat 14.13'te orman yangını başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 uçak 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile alevlere müdahale ediyor.

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