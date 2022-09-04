Ödemiş’in kurtuluşunun 100. Onur Yılı
Ödemiş’in kurtuluşunun 100. yıldönümü bir dizi etkinlikle kutlanacak. Bugün düzenlenecek programa Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Dr. Alev Coşkun da katılacak.
Ege’de Kuvayı Milliye’nin kurulduğu Ödemiş’in kurtuluşunun 100. yıldönümü bir dizi etkinlikle kutlanacak. Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Dr. Alev Coşkun, “Ödemiş’in Kurtuluşunun 100. Onur Yılı Etkinlikleri” kapsamında bugün düzenlenecek programa katılacak.
Program kapsamında yapılacak sempozyumda Alev Coşkun’la birlikte, yazar Yaşar Aksoy, öğretim üyesi Günver Güneş, yazar Serra Menekay, araştırmacı yazar Ali Özçelik de yer alacak. Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenecek “Milli Mücadelede Efelik” konulu sempozyum, bugün saat 15.00’te 125.yıl Kültürpark’ta düzenlenecek.
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