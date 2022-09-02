Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı

02 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Eskişehir’de 22 Ocak 1919’da başlayan işgal, 2 Eylül 1922’de kurtuluşla sonuçlandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Şehirler, içinde yaşayan insanları temsil ederler. Büyük bedeller ödemiş, büyük acılar çekmiş Eskişehir, sizlerin bitmeyen sevginizle bugünlere gelmiştir” dedi.

Eskişehir’in kurtuluşunun 100. yılını yaşadıklarını söyleyen Büyükerşen, “Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının komutasındaki kahraman Türk ordusu Eskişehir’i düşmandan geri aldığında şehir harap ve bitap durumdaydı. İşte o gün kelimenin tam anlamıyla taş üstünde taşın kalmadığı bu şehir, bugün tüm ülkenin ve dünyanın gıptayla baktığı bir hale gelmiştir. Şehirler, içinde yaşayan insanları temsil ederler. Büyük bedeller ödemiş, büyük acılar çekmiş Eskişehir, sizlerin bitmeyen sevginizle bugünlere gelmiştir. Bir şehrin bugününü anlamak ve geleceğini inşa etmek için geçmişi asla unutmamak gerekir. Bunu unutursak sahip olduğumuz şehrin ve ülkenin kıymetini asla yeterince kavrayamayız” ifadelerini kullandı.

COŞKULU KUTLAMA

Eskişehir’in Kurtuluş Günü olan 2 Eylül’de, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş bir kutlama programı hazırladı. Kutlamalar kapsamında bugün saat 09.00’da, Vilayet Meydanı’nda çelenk töreni düzenlenecek. Ardından saat 11.00’de Masal Şatosu Çocuk Kulübü tarafından “Eski Şehre Yolculuk” etkinliği düzenlenecek. 30 Ağustos’ta başlayan ve bugün tamamlanacak olan “Sen Anlat Eskişehir” gezi yürüyüşü ise saat 14.00’te Espark AVM önünden başlayarak Kurtuluş Müzesi’nde sona erecek. Bilim Deney Merkezi ise saat 15.00’te Sazova Amfi Tiyatro’da “Bilim Gösterisi” gerçekleştirilecek. Kanlıkavak Parkı mevkisinde saat 16.00’da “100. Yıl Sporcu Yürüyüşü” yapılacak. Saat 17.00’de Osmangazi Spor Sahası’nda “Minikler ve Veteranlar 100. Yıl Spor Şenliği” gösteri maçları ve ödül töreni düzenlenecek. Günün son etkinliğinde ise Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda şarkıcı Melek Mosso, sahneye çıkacak.