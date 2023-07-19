Ödenek yetersizliği nedeniyle yıkılamayan okula camı kırarak girdiler

Yayınlanma: 19.07.2023 - 11:53

Güncelleme: 19.07.2023 - 12:18

İzmir Valiliği’nin 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depreme dayanıksız gerekçesiyle tahliye kararı verdiği İzmir Ticaret Odası Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin içerisinde bulunan malzemeler, taşınma ödeneği yeterli miktarda gönderilmediği için boşaltılamadı. İddiaya göre; okulun yıkım ihalesini alan firma, okula bugün kapının camını kırarak girdi.

“500 BİN ÖDENEK İSTENDİ, 50 BİN ÖDENEK GELDİ”

Okulun kapısının camı kırılarak içeriye girildiği bilgisi üzerine okula gelen AES İzmir Temsilcisi Adnan Sarısayın, okul içerisinde incelemelerde bulundu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Adnan Sarısayın, “Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 4 ay önce yıkım kararı alındı. Bir ay önce de okul yönetimine, okulun boşaltılması için talimat verildi. Bu talimatın ardından okul yönetimi, bakanlıktan, boşaltılması için 500 bin lira ödenek istedi, ancak 50 bin lira ödenek geldi. Okulun içerisindeki malzemeler sökülecek ve Karabağlar TOKİ’de bulunan bir okulun deposuna konulacak. Ancak ödenek olmadığı için okul idaresi bu taşınma işini gerçekleştiremedi. Firma tarafından da boşaltılması için sürekli tacize uğradı. Para olmayınca nasıl boşaltılacak, okul idarecileri bu parayı kendi ceplerinden mi verecekler?” diye sordu.

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) İzmir Temsilcisi Adnan Sarısayın

“FİRMA, OKULUN CAMINI KIRARAK ÇERİYE GİRDİ”

Kamu kurumlarına çağrıda da bulunan Sarısayın, “Bugün de gelmişler, okulun kapısını kırarak, firma yetkilileri içeri girmişler, yıkım işlemini başlatmak için. İçerisinde yüzlerce bilgisayar var, deney malzemeleri var, akıllı tahtalar var, sıralar masalar var, okulun evrakları var. Dolayısı ile milletin milyonlarca liralık malı burada ziyan ediliyor. Buradan biz, İzmir Valiliği’ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, bakanlığa çağrıda bulunuyoruz. Okul yöneticilerini çaresiz bırakmayın, ödeneği gönderin, boşaltıldıktan sonra yıkım işlemi başlatılsın. Boşaltılmayan okulu yıkmak, milletin malını ziyan etmek demektir. Bunlar hassas malzemelerdir, hassas şekilde sökülüp taşınması gerekirken yıkım firması camı kırarak içeriye girmiş bu sabah. Yetkililerin bir an önce bu konu ile ilgili harekete geçmesini bekliyoruz. Milletin malını ziyan ettirmememiz gerekiyor. Biz de sendika olarak bu amaçla buradayız ve milletin malını ziyan ettirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.