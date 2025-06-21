ODTÜ Rektörlüğü'nden 'mezuniyet' açıklaması: 'Kurumsal değerler ile bağdaşmıyor'

ODTÜ'de 30 Mayıs tarihinde öğrencilerin düzenlediği mezuniyet töreninde oryantal dans yapıldı.

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi B binası önünde çekildiği belirtilen görüntüler kamuoyunda gündem oldu.

Birçok fakülteden öğrencinin törene katıldığı belirtildi.





REKTÖRLÜK İNCELEME BAŞLATTI

ODTÜ Rektörlüğü konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Rektörlüğün açıklamasında, "Üniversitemizin kurumsal değerleriyle bağdaşmayan bu münferit olayla ilgili gerekli inceleme süreçleri başlatılmış olup, olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır" denildi.

Rektörlüğün açıklaması şu şekilde: