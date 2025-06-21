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ODTÜ Rektörlüğü'nden 'mezuniyet' açıklaması: 'Kurumsal değerler ile bağdaşmıyor'

ODTÜ Rektörlüğü'nden 'mezuniyet' açıklaması: 'Kurumsal değerler ile bağdaşmıyor'

21.06.2025 17:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ODTÜ Rektörlüğü'nden 'mezuniyet' açıklaması: 'Kurumsal değerler ile bağdaşmıyor'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri olduğu iddia edilen bir grubun oryantal dans eşliğinde mezuniyet töreni yapması sosyal medyada gündem oldu. Rektörlük, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

ODTÜ'de 30 Mayıs tarihinde öğrencilerin düzenlediği mezuniyet töreninde oryantal dans yapıldı. 

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi B binası önünde çekildiği belirtilen görüntüler kamuoyunda gündem oldu. 

Birçok fakülteden öğrencinin törene katıldığı belirtildi.


REKTÖRLÜK İNCELEME BAŞLATTI

ODTÜ Rektörlüğü konuya ilişkin açıklama yayımladı. 

Rektörlüğün açıklamasında, "Üniversitemizin kurumsal değerleriyle bağdaşmayan bu münferit olayla ilgili gerekli inceleme süreçleri başlatılmış olup, olayda sorumluluğu bulunanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır" denildi.

Rektörlüğün açıklaması şu şekilde:


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