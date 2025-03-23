ODTÜ’de çok sert müdahale: Öğrencilere gözaltı ve eylemlere karşı abluka

ODTÜ'de protestoların önlenmesi için keyfi uygulamalar artıyor. Üniversiteye saat 19.00'dan sonra ana kapılardan girilmesini yasakladı. Güvenpark'taki protestoya katılan öğrenciler üniversiteye alınmayıp sokakta kalınca gözaltıların olduğu belirtildi.

ODTÜ’de çok sert müdahale: Öğrencilere gözaltı ve eylemlere karşı abluka
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Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 23.03.2025 - 00:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'da süren protestoların en sert müdahalesi ODTÜ'de yaşandı. ODTÜ öğrencileri, protestolar süresince abluka altına alınırken, öğrencilerin üniversiteden çıkmasına izin verilmedi, öğrencilerin protestoları sert müdahaleyle engellendi. Ankara Üniversitesi, Hacettepe ve Bilkent Üniversitesi'nden desteğe gelen öğrenciler de üniversitenin ana giriş kapısı olan "a1" kapısında sert müdahale ile karşılaştı.

ÜNİVERSİTE GİRİŞE KAPATILDI

Ankara'daki eylemler kapsamında en sert müdahalelerin yaşandığı üniversitede bugün eylem gerçekleşmezken, üniversitede keyfi uygulamaların yaşandığı öğrenildi. Eylemin olmamasına karşın üniversite çevresinde abluka sürüyor. Güvenlik görevlilerinin aktardığına göre; "a1" giriş kapısı saat 19.00'dan sonra araç giriş-çıkışlara kapatıldı, sadece yaya olarak çıkışa izin veriliyor. Üniversitede ulaşımı en zor nokta olan ve araç girişimi için tasarlanan a7 kapısından yaya giriş-çıkışına izin veriliyor. Aynı zamanda a7 kapısı ODTÜ yurtlar bölgesine en uzak olan kapı konumunda. Öğrencilere ise bu önlemlerin eylemler sonlana kadar süreciği bilgisi verildiği ileri sürüldü. Ancak önlemlerin günlük koşullara göre değişimi ise dikkat çekti.

YURDA GİREMEYENLERE GÖZALTI

Edinilen bilgilere göre; Güvenpark'taki eylemlere katılan öğrenciler yurtlarına döndüğünde üniversiteye alınmadığından dışarıda bırakılıyor. Bu kez de öğrenciler sokakta toplanma ihtimaline karşı gözaltılar yaşanıyor. Yerleşke içinde de güvenliklerin yanı sıra polis ekiplerin devriye gezdiği de iddia ediliyor.

ULAŞIMDA DA AĞIR ENGELLER

Üniversitede yapılan bu eylemlerin yanı sıra; üniversiteye ulaşım kısıtlaması da her geçen gün artıyor. Bu ağır giriş önlemleriyle birlikte Ankara Valiliği; saat 19.00’dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulmasını, ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüslerin yolcu indirip bindirmemesine ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulmasını kararlaştırdı.


Etiketler: #ODTÜ #Ekrem İmamoğlu #gözaltı

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