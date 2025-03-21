ODTÜ'de öğrencilere kampüsten çıkış yasağı: 'Esir alındık'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde eylemler devam ediyor. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrencilerin kampüsten çıkışı yasaklandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde tepkiler sürüyor. Üniversite öğrencileri sokaklarda, kampüslerde protesto düzenliyor.
ODTÜ'de ise polis ekipleri okulun çıkışını kapatarak müdahalede bulundu. Öğrencilerin kampüsten çıkışı yasaklandı.
Öğrenciler bu duruma, "Hapsedildik, esir alındık, Anayasal suç işleniyor" sözleri ile tepki gösterdi.
Güvenlik önlemleri ve çıkış yasağının ne zaman kalkacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ankara’da Güvenpark’tan ODTÜ’ye yürümek isteyen öğrencilere polisin sert müdahalede bulunduğu görüldü.
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