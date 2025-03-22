Polis öğrencilere biber gazıyla müdahale etti: Zeynep Bastık ODTÜ'ye destek verdi!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 09:27

Güncelleme: 22.03.2025 - 09:27

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine yönelik "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar İmamoğlu dahil 90 kişi gözaltına alındı.

Bu gelişmenin ardından İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaşananları protesto etmek için harekete geçti. Kısa sürede farklı üniversitelerde de benzer eylemler başladı ve protestolar ülke geneline yayıldı. Polisin eylemcilere yönelik sert müdahaleleri tepkilere yol açtı.

ODTÜ’DE POLİS MÜDAHALESİ

Ankara'da ODTÜ öğrencilerinin düzenlediği protestoya polis biber gazı ile müdahale etti. CHP milletvekilleri Gülcan Kış, Orhan Sümer, İlhami Aygun, Ali Mahir Başarır ve Kayıhan Pala, öğrencilere destek olmak için ODTÜ’ye gitti. Müdahale sırasında birçok öğrenci biber gazından etkilenirken, olay anına ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

SANATÇI ZEYNEP BASTIK’TAN TEPKİ

Şarkıcı Zeynep Bastık, eylemler sırasında alanda sıkışan öğrencilerin görüntülerini Instagram hesabında paylaşarak yaşananlara tepki gösterdi. Bastık, “Gençler gördükleri, yaşadıkları bir hukuksuzluğa karşı ses çıkarıyor, demokratik hakkını kullanıyor. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü ve seçim hakkı var, olmalı. Öğrencilere yapılan bu zulüm bize yakışmıyor. Adalet var, hâlâ hepimiz için” ifadelerini kullandı.