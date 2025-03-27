ODTÜ’deki eylemde 30 gözaltı

Yayınlanma: 27.03.2025 - 14:20

Güncelleme: 27.03.2025 - 14:20

ODTÜ’lü öğrenciler ile polis arasında yapılan mutabakat bozulunca; öğrenciler eylemleri genişleterek sürdürme kararı aldı. Polis yürüyüşe geçen öğrencilere sert müdahalede bulundu. Eylem sonunda 30 öğrenci gözaltına alınırken, Basın Suçları Savcılığı’nın yönetiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan sabah operasyonuyla da 22 kişi daha gözaltına alındı.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun “gizli tanık” ifadesiyle gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından üniversitede başlayan eylemler sürüyor. Bu kapsamda en ağır müdahalelerin yaşandığı üniversitelerin başında gelen ODTÜ’de 25 Mart’ta polis ile öğrenciler mutabakata vardı. Yapılan mutabakatla okuldan TOMA’lar ve çevik kuvvet kalkacaktı; ancak dün mutabakat yerine getirilmedi. Okulda TOMA sayısı artarken, çevik kuvvet de ayrılmadı.

BASIN OPERASYONU

Bu durumun ardından ODTÜ’lü öğrenciler eyleme devam kararı aldı ve diğer üniversitelere çağrıda bulundu. Üniversite içindeki Yurtlar Bölgesi’nde toplanan öğrenciler; basın açıklamasını yaptıktan sonra yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen öğrencilere polis TOMA ve gazla müdahale etmeye başladı. Öğrencilerle birlikte yürüyüşte olan CHP’li milletvekilleri de polisin müdahalesinden etkilendi. Eylemlerde 30 öğrenci gözaltına alındı. Ankara Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nin (TODAM) sosyal medyadan yaptığı açıklamayla da Basın Suçları Savcılığı’nın yönetiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah yapılan operasyonlar kapsamında 22 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların adli işlemleri sürüyor. Bunun yanı sıra 23 Mart’ta gözaltına alınan 53 kişi ise adliyeye sevk edildi. Savcılık talimatının beklendiği öğrenildi.