ODTÜ'nün TOMA'sı işe yaradı: Öğrenciler zafer kazandı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 23:44

Güncelleme: 26.03.2025 - 00:15

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "gizli tanık" ifadesiyle gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından üniversitede başlayan eylemler başladı. Bu kapsamda ODTÜ ilk eylemlerin başlandığı ümiversite olurken, 7 gündür abluka altındaydı.

ABLUKAYA KARŞI YÜRÜYÜŞ

Ankara'daki üniversiteler arasında eylemlerde en sert müdahalelerin yaşandığı ODTÜ'de öğrenciler bugün Beşinci Yurt Binası önünde bir araya gelerek, sloganlar eşliğinde A1 Kapısı’na yürüdü.

''ODTÜ, AYAKTA, AKP'YE DİRENİYOR''

Öğrenciler yol boyunca, "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz", "Her yer Taksim, her yer direniş", "İsyan, devrim, özgürlük", "ODTÜ, ayakta AKP'ye direniyor", "ODTÜ yürüyor mücadele sürüyor" sloganları attı. Öğrencilerin önünde, elektronik olarak hareket ettirilen küçük bir TOMA'da bulundu.

''HALKIMIZLA BİRLİKTE BİZ DE BAŞKALDIRIYORUZ''

Açıklamada "ODTÜ öğrencileri olarak 23 yıllık AKP iktidarının yaratmış olduğu ekonomik kriz, baskı ve halkı ayrıştırıcı politikalarının son bulması için çağrıda bulunuyoruz. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan toplumsal hareketi sahipleniyor, hükümetin sınır bilmez baskı politikalarına karşı çıkan halkımızla birlikte biz de başkaldırıyoruz” denildi.

MÜZAKERE SONUCUNDA KAZANIM ELDE EDİLDİ

Öğrencilerle polis arasında 3 saate yakın süren müzakere yapıldı. Müzakere sonucunda; öğrenciler kazanımlar elde etti. Kazanımlar şöyle;

". TOMA'lar yarından başlayarak ile kalkacak.

. Çevik üniversitenin kapılarından kalkacak.

. Giriş çıkış normalde olduğu gibi sürecek.

. ODTÜ'nün simgesi Bilim Ağacı önünde basın açıklaması yapılabilecek.

. a4 kapısında yapılacak eylemlerde kolaylık sağlanacak.

. Yarın a4'ten 100. Yıla çağrı olacak a4'ten yürünecek."