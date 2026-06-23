ODÜ TÜBİTAK’ta rekor kırdı

Ordu Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından yürütülen 2209- A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Programı’nda önemli bir başarı elde etti.

Üniversitenin desteklenen proje sayısı 2024 yılında 24 iken, 2025 yılında 91’e yükselerek yaklaşık dört kat arttı. 2025 yılı sonuçlarına göre 2209-A programına Ordu Üniversitesi’nden 229 proje başvurusu gerçekleştirildi.

TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 91 proje desteklenmeye hak kazandı. 2021-2024 yılları arasında toplam 86 proje başvurusu yapılırken, yalnızca 2025 yılında gerçekleştirilen 229 başvuru ile önceki dört yılın toplamı geride bırakıldı.

Desteklenen proje sayılarında da önemli bir yükseliş yaşandı. 2021-2024 döneminde 55 proje destek alırken, yalnızca 2025 yılında 91 proje desteklenerek önceki dört yılın toplamı aşıldı. Bu sonuçla birlikte desteklenen proje sayısında yüzde 65,5 artış elde edildi.

2025 yılı sonuçlarında fakülte bazında sağlık bilimleri fakültesi 19, ziraat fakültesi 17, fen edebiyat fakültesi 11 ve spor bilimleri Fakültesi 9 desteklenen proje ile öne çıktı.