ODÜ'de 'FETÖ' operasyonu

04 Haziran 2022 Cumartesi, 16:01

Konuyla ilgili TBMM'de soru önergesi verdiğini açıklayan Milletvekili Mustafa Adıgüzel, geçtiğimiz hafta akademik personel ilanına çıkıldığı ve ilan öncesi çalışmalarda Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri - Meyvecilik Bölümü'nden Profesörlük zamanı gelen Doç. Dr. B.Ö. için kadro istenmesinin kurullarda kararlaştırıldığını, olaylarında bu sırada patlak verdiğini söyledi.

İLAN METNİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Tüm çalışmaların bu akademisyene göre yapıldığını ancak son aşamada ilan metni hazırlanırken, Bahçe Bitkileri - Sebzecilik Bölümünden daha önce FETÖ soruşturmasından 14 ay açıkta kalan bir başka öğretim üyesine göre haksız bir şekilde ilanın yeniden düzenlendiği ve ilan metnindeki meyvecilik kısmının sebzecilik olarak değiştirildiğini ileri süren Milletvekili Adıgüzel, şunları söyledi;

“REKTÖRÜ DE OYUNA GETİRDİLER”

“Tüm bu değişikliğin Rektör Ali Akdoğan’a bilgi verilmeden Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı, Ziraat Fakültesi Dekanı, Rektör Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı tarafından yapıldığı ifade edilmektedir.

Olayların çok sonra farkına varan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın 30.05.2022 tarihinde Yönetim Kurulunu toplayarak bu konuyu gündeme getirdiği, toplantıda Ali Akdoğan’ın tüm yönetim kurulu huzurunda bu dört yöneticinin isimlerini tek tek söyleyerek; ‘Beni aldattınız son ana kadar bana ilan metnini farklı gösterip imzaya getirirken ilana kendi adamınızı yazdınız, bana FETÖ’cülere kadro verdirmek için tuzak kurdunuz’ dediği yine iddialar arasındadır.

‘UZATMAYALIM’ DEMİŞLER

Cevaben ‘olan oldu hocam bu konuyu uzatırsak daha fazla dillenir sıkıntı yaşanır’ dendiği ve tüm yönetim kurulu üyelerinin bu konuşmalara birebir şahit olduğu, toplantı sırasında yönetim kurulunda seslerin yükseldiği ve birçok üyenin ilanın iptalini talep ettiği, şu anda FETÖ'cü cemaatçi bazı grupların üzerinde baskı kurduğu Ali Akdoğan'ın bu atamayı iptal etmeyeceğini etrafına söylediği bilgileri mevcuttur.”

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, önergesinde şunları sordu:

“Bu bağlamda;

1. Ordu Üniversitesi’nde bu yaşananlara dair bakanlık olarak acil bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

2. Başta adı geçen idari yöneticiler olmak üzere, tüm yönetim kurulunun ifadelerini dinlemeyi ve bir usulsüzlük söz konusu ise ilanın iptal edilerek bu usulsüzlüğe sebep olanlarla ilgili işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?”