Siirt'te el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 asker şehit
Siirt'in Pervari ilçesinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 jandarma personelinden 1'i, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Pervari ilçesine bağlı Doğan köy ile Sarıyaprak köy yoluna terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen mayın, patlayıcı tespit ve imha timleri timince tespit edildi.
Mayına müdahale sırasında meydana gelen patlamada 1’i ağır 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 1 jandarma personeli şehit oldu.
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