ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı, söz konusu sınavın ardından adayların gündemine geldi. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağladığı söz konusu Özel Güvenlik Görevlisi 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim tarihinde gerçekleşti. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav soru ve cevapları da sınavın ardından erişime açıldı. Özel güvenlik görevlisi cevap anahtarı ile netlerini hesaplayarak ön bilgi sahibi olan adaylar, ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihe yoğunlaştı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 08 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek.
ÖGG SINAVI A VE B SORU KİTAPÇIĞI İLE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.
Etiketler: #ögg sınavı #ÖGG
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