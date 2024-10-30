TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

TUS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, doktor olabilmek için tercih başvurusunda bulunacak olan adayların tercihleri 31 Ekim'de sona erecek. Peki, TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:06

TUS/2 tercih sonuçları, tercih işlemlerinin 31 Ekim'de sona erecek olması nedeniyle merak edilmeye başladı. Peki, TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

TUS/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS/2 tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak.

31 Ekim'de sona erecek olan TUS/2 tercihlerinin ardından sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.


Etiketler: #tus #Tercih sonuçları #tercih

İlgili Haberler

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercihler nasıl yapılır?

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercihler nasıl yapılır?
KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim tercihi nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim tercihi nasıl yapılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler