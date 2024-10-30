Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:06

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:06

TUS/2 tercih sonuçları, tercih işlemlerinin 31 Ekim'de sona erecek olması nedeniyle merak edilmeye başladı. Peki, TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

TUS/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS/2 tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak.

31 Ekim'de sona erecek olan TUS/2 tercihlerinin ardından sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.