Yayınlanma: 18.07.2023 - 12:19

Güncelleme: 18.07.2023 - 12:35

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Haziran'da Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlendi. Sınava giren adaylar ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, ÖGG sınav sonuçlarının nereden öğrenileceğini merak ediyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ÖGG sınavı hakkında merak edilenler...

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Haziran tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşılan kılavuza göre; ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz (bugün) tarihinde ilan edilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden ilan edilecek.

Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV TAKVİMİ

25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.

04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.