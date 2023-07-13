Yayınlanma: 13.07.2023 - 16:18

Güncelleme: 13.07.2023 - 16:18

KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. 23 Temmuz’da düzenlenecek sınava 10 günden az bir zaman kala başvuru yapan adaylar KPSS sınav yerleri için ÖSYM’den açıklama bekliyordu. Yüz binlerce adayın merakla beklediği KPSS sınav giriş belgesi duyurusu geldi. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden alınır? İşte ayrıntılar...

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle görüntülenebiliyor. Şİfrelerini hatırlamayan adaylar yukarıda bulunan bağlantıya tıklayarak ardından “ Şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre edinebilirler.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİNDE NELER VAR?

KPSS sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın yapılacağı gün ve saat bilgisi yer almaktadır.

Ayrıca sınavın düzenleneceği okulun tam adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alır. Ayrıca sınav günü adayların yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken eşyalar KPSS sınav giriş belgesi üzerinde belirtilmiştir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİNİ UNUTANLAR NE YAPACAK?

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

2023 KPSS SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 23 Temmuz 2023, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 23 Temmuz 2023, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15