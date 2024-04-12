ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihleri EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından paylaşıldı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 13:24
ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınav talimatı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınav talimatı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yayımlanan talimata göre, Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. 

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 17 Mayıs 2024 olarak belirlendi.


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