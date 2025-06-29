Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2025 Pazar günü yapılan 115. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 91. Dönem Yenileme Eğitimi sınavının ardından, adaylar gözlerini sınav kitapçığı, cevap anahtarı ve sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı? ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?





ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIML ANACAK?

115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi kapsamında düzenlenen Özel Güvenlik Sınavı uygulanırken, sınav süreciyle ilgili detaylar da yeniden merak konusu oldu.

ÖZEL GÜVENL İK SINAV SONU ÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 29 Haziran 2025’te uygulanan 115. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavlarının sonuçlarının 18 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacağını bildirdi.

Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla EGM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca, itiraz süreci ve sınavla ilgili diğer duyurular da aynı platformdan yayımlanacak.