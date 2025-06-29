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ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı? ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı? ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

29.06.2025 12:20:00
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Haber Merkezi
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ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı? ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

ÖGG sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının, belirlenen takvime göre 1 Temmuz 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki "Özel Güvenlik" duyurular sayfası üzerinden erişime açılması bekleniyor. Peki, ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı? ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2025 Pazar günü yapılan 115. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 91. Dönem Yenileme Eğitimi sınavının ardından, adaylar gözlerini sınav kitapçığı, cevap anahtarı ve sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı? ÖGG soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?


ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi kapsamında düzenlenen Özel Güvenlik Sınavı uygulanırken, sınav süreciyle ilgili detaylar da yeniden merak konusu oldu.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 29 Haziran 2025’te uygulanan 115. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavlarının sonuçlarının 18 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacağını bildirdi.

Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla EGM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca, itiraz süreci ve sınavla ilgili diğer duyurular da aynı platformdan yayımlanacak.

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