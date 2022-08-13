Oğlu kafeye alınmayan polis, kafe sahibini darbedip ters kelepçeledi

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:25

Didim’de Kürşat Korkmaz isimli bir genç bir kafede çalışmaya başladıktan iki gün sonra işten ayrıldı. İddiaya göre, işten ayrılan genç 9 Ağustos tarihinde kafenin önüne gelerek olay çıkardı. Mekandan tehditler savurarak ayrılan gencin arkasından bir polis arabası mekanın önüne geldi.

İsmet Korkmaz isimli kişi işletmecilerin yanına gelerek “Bu yüzü unutmayın size neler yapacağım” diyerek tehdit etti. Korkmaz’ın tehditlerinin ardından olay yerine ekiplerin gelmesiyle arbede yaşandı. Yaşanan arbedede işletmeciler polis tarafından darp edilip ters kelepçelenerek emniyete götürüldü. İşletmeciler olayın ardından şikayetçi oldu.

Tele 1'den Gizem Özlen'in haberine göre mekanın işletmecisi Salih Turgut bahsi geçen polisin daha önce işletmeye gelerek çocuğunun maaşını sorduğunu ertesi gün de Kürşat Korkmaz’ın işten ayrıldığını söyledi. İşten ayrıldıktan sonra Kürşat Korkmaz’ın işletmeye geldiğini ve tehditler savurduğunu ifade eden Turgut, “Kapı ağzında dururken Kürşat Korkmaz’ı gördüm. ‘Burada duramazsın ya dışarıya çık ya geç içeri otur’ dedim. Markete gittim ardından döndüğümde bir personel ‘Az önceki çocuk sıkıntı çıkarttı, hakaret ve tehdit etti’ dedi. Arkasından bir ekip otosu geldi. Yola araç geçemeyecek şekilde park ettiler. İki polis geldi. Ben ağabeyimi içeri aldım. Babam geldi o sırada, içeri soktum. Bu sırada çocuğun dayısı olduğunu öğrendiğim sivil kıyafetli biri geldi. Babamı tehdit etti, hakaret ve küfür etti. Ben ‘sen kimsin’ diye sorduğumda elini beline atarak ‘kim olduğumu gösteririm’ dedi. Ben de yanındaki polise ‘gözünün önünde bize hakaret ediyor’ dedim. Polis de ‘Senden mi öğreneceğim işimi’ dedi “ ifadelerini kullandı.