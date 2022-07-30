HDP'li meclis üyeleri adliyede: Ters kelepçe takıldı
Mersin’de terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 21 kişiyle birlikte gözaltına alınan beş HDP’li Akdeniz Belediyesi Meclisi üyesi, adliyeye sevk edildi. Polis, sevk sırasında 76 yaşındaki Ali Tanrıverdi ve diğer belediye meclisi üyelerine ters kelepçe taktı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri “Temizleme” adı verilen operasyonda, 21 kişiyi terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında HDP İl Başkanı ve Akdeniz Belediye Meclis üyesi Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediye Meclisi üyeleri Ali Tanrıverdi, Nevzat Baran, Nuriye Arslan ve Mehmet Bitkin de bulunuyordu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis, sevk sırasında, uzun yıllar İnsan Hakları Derneği şube başkanlığı yapan, Pozantı Çocuk Cezaevi’ndeki tecavüz skandalını ortaya çıkarmasının ardından iki yıl hapiste kalan, şimdilerde Mersin Büyükşehir ve Akdeniz Belediye Meclisi’nde görev yapan Tanrıverdi’ye ters kelepçe taktı.
Diğer meclis üyeleri de adliyeye ters kelepçeyle götürüldü.
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