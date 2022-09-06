Oğlu kazada ölen anneden yürek yakan sözler: 'Beni neden bırakıp gittin'
Antalya'da, motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Cavit Özyiğit (21) hayatını kaybetti. Özyiğit'in cenazesi alınırken, ayakta durmakta zorlanan annesi Ayfer Özyiğit, "Beni neden bırakıp gittin Cavit?" diye ağladı.
Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 1870 Sokak'ta, 5 Eylül Pazartesi saat 00.30 sıralarında; 07 AKK 294 plakalı motosikletiyle arkadaşının düğününden dönen plastik pencere ustası Cavit Özyiğit, karşı yönden gelen 07 HG 860 plakalı otomobille çarpıştı.
KURTARILAMADI
Cavit Özyiğit, çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Özyiğit'i özel hastaneye götürdü. Hastanedeki müdahaleye rağmen Özyiğit, yaşamını yitirdi.
SÖZLERİ YÜREK YAKTI
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken Özyiğit'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Otopsi yapılırken dışarıda bekleyen annesi Ayfer Özyiğit, "Cavit ciğerimi yaktın. Beni neden bırakıp gittin Cavit? Allah'ım içimin ateşini söndür" diye gözyaşı döktü.
Cavit Özyiğit, Güzeloba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- Celal Şengör'den 'Nuh Tufanlı' savunma
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- 'Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar'
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- MHP seçim tarihi verdi
- Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
- İsmail Kahraman için harekete geçildi
- 'Utan Cem artık yeter'
- Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması