Oğlu kazada ölen anneden yürek yakan sözler: 'Beni neden bırakıp gittin'

06 Eylül 2022 Salı, 16:01

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 1870 Sokak'ta, 5 Eylül Pazartesi saat 00.30 sıralarında; 07 AKK 294 plakalı motosikletiyle arkadaşının düğününden dönen plastik pencere ustası Cavit Özyiğit, karşı yönden gelen 07 HG 860 plakalı otomobille çarpıştı.

KURTARILAMADI

Cavit Özyiğit, çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Özyiğit'i özel hastaneye götürdü. Hastanedeki müdahaleye rağmen Özyiğit, yaşamını yitirdi.

SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken Özyiğit'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otopsi yapılırken dışarıda bekleyen annesi Ayfer Özyiğit, "Cavit ciğerimi yaktın. Beni neden bırakıp gittin Cavit? Allah'ım içimin ateşini söndür" diye gözyaşı döktü.

Cavit Özyiğit, Güzeloba Mezarlığı'nda toprağa verildi.