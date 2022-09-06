Kapıyı açan annesini pompalı tüfekle yaraladı
Adana’dan sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelen Y.T. (17), gittiği evde kapıyı açan annesi Hediye T’yi (36) pompalı tüfekle vurdu. Hediye T. hastanede tedaviye alınırken, kaçan Y.T. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde, 6 Eylül Salı günü, Adana’dan sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelen Y.T., annesi Hediye T.’nin oturduğu eve giderek kapı ziline bastı. Y.T., kapıyı açan annesine, yanındaki pompalı tüfekle ateş edip kaçtı.
BAĞIRARAK ÇEVREDEN YARDIM İSTEDİ
Kanlar içinde yere yığılan Hediye T., bağırarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hediye T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.T'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Hediye T.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
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