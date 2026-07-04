Oğlunu kurtarmak için girdiği nehrin akıntısında kayboldu

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren 11 yaşındaki H.E., akıntıya kapıldı. Oğlunu kurtarmak için suya giren baba M.E. (40) ise akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Küpeli Mahallesi'nden geçen Kızılırmak Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu M.E., ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada sıcaktan bunalan oğlu H.E. serinlemek amacıyla nehre girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuğu gören baba M.E., onu kurtarmak için suya atladı. Baba, oğlunun nehirdeki bir ağacın dalına tutunmasını sağladı ancak kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, dalgıç polisler, sağlık ekipleri ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, ağacın dalına tutunarak yardım bekleyen H.E.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, Özvatan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kaybolan baba M.E.'yi bulmak için nehirde arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama kurtarma çalışmalarının, yarın sabah erken saatlerinde devam edeceği öğrenildi.