Oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba boğuldu
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kanala düşen oğlunu kurmak için suya atlayan baba boğuldu.
Olay, Yenişehir ilçesi Dokuz Çeltik Mahallesi hafriyat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçi Tuncay İskenderoğlu (44), iddiaya göre çocuğunun kanala düştüğünü görünce kurtarmak için suya atladı.
Kısa bir süre sonra yaralı halde çıkan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, baba İskenderoğlu çıkamadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve DİSKİ ekipleri tarafından yapılan iki saatlik kurtarma çalışmaları sonucu babanın cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralı çocuğun tedavisi devam ederken babanın cansız bedeni morga kaldırıldı.
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