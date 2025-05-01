Oğlunu ziyaret etmek isterken canından oldu

Sultangazi’de oğlunun iş yerini ziyaret eden Liyadin Şimşek(56), asansöre binmek isterken kabin gelmeden açılan kapı sebebiyle asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oğlunu ziyaret etmek isterken canından oldu
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DHA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 18:25

Olay saat 16.20 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Oğlunu ziyaret etmek için iş yerinin bulunduğu binaya gelen Liyadin Şimşek, oğlunun yanına çıkmak için asansör çağırdı.

Asansörün kapısının kabin gelmeden açılması üzerine içeri adım atan Şimşek, giriş kattan eksi 2'nci kata düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ekiplerin kontrollerinde, Liyadin Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, itfaiye ekipleri Şimşek'in cenazesini bulunduğu yerden çıkardı.

Cenaze, ambulans ile yakındaki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Sultangazi #asansör

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