Oğlunun kullandığı traktörün altında can verdi

Bursa’da devrilen traktörden atlayan sürücü hayatta kalırken, tekerlek üzerinde oturan annesi ise hayatını kaybetti.

Oğlunun kullandığı traktörün altında can verdi
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İHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 16:01

Feci kaza, saat 13.30’da Bursa’nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tarlaya seyir halinde olan İbrahim T. (30) yönetimindeki 16 EU 513 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen traktörden sürücü atlarken yanındaki annesi Muazzez T. (52) traktörün altında kaldı.

Olay yerine 112 ve jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


Etiketler: #Bursa

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