Okullar açıldı, Bursa’da yollar tıkandı

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler, velileri ve öğretmenler okulun ilk günü için yollara düştü. Bursa’da okulların açılması dolayısıyla 42 bin 941 öğretmen, 677 bin öğrenci ders başı yaparken, özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı Acemler Kavşağı’nda araçlar güçlükle ilerledi. Yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Okullar açıldı, Bursa’da yollar tıkandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 10:24

2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı.

Bursa’da 2031 okulda 42 bin 941 öğretmen 677 bin öğrenci ders başı yaptı. İlk gün özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ankara Yolu Acemler mevkii ve İzmir istikametinin yanısıra Mudanya yolu Bademli Kavşağı’nda araç yoğunluğu yaşandı.

Bazı velilerin çocuklarını ilk gün okula bırakması da yoğunluğu arttırırken, servislerin hizmete düzenli olarak göreve başlamasıyla yoğunluğun azalması bekleniyor.

Araçlar güçlükle ilerlerken, birçok noktada da trafik ekipleri tedbir aldı.


Etiketler: #Bursa #trafik yoğunluğu #eğitim öğretim yılı

İlgili Haberler

İstanbul’da okulun ilk günü trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul’da okulun ilk günü trafik yoğunluğu yaşandı
İstanbul'da 'bayram tatili' sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da 'bayram tatili' sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15'e düştü

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15'e düştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler