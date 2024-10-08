Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu ezmişti: 20 yıla kadar hapsi isteniyor!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:08

Güncelleme: 08.10.2024 - 12:08

Bolu Gerede'nin Kitirler Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta meydana gelen olayda, G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y.’i otomobiliyle ezdi.

Kadın göz göre göre çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. otomobilin altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y’yi çıkarmaya çalıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan S.E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. S.E.Y’nin, olayı gerçekleştiren G.M.U’nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı ve kadının bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

TEPKİLERİN ARDINDAN EV HAPSİ CEZASI TUTUKLUĞA ÇEVRİLDİ

Olaydan kısa bir sonra gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U.’ya, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. Görenlerin kanını donduran görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi. Evinden alınan G.M.U., cezaevine gönderildi.

Savcılıkta verdiği ifadede ise olayı bilerek yapmadığını ifade eden G.M.U., "Yolda E.Y. ve arkadaşını gördüm. Uyarmak için yanlarına doğru sürdüm. Ancak çocuklar hareket edince nasıl olduğunu anlamadım. Çocuğa çarptıktan sonra hemen durdum. Bilerek, isteyerek yapmadım. Tamamen kaza ile oldu" dedi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olaya ilişkin Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, G.M.U’nun "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.