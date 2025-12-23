OGM personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor. 4 Aralık’a kadar başvurularını tamamlayan ve şartları sağlayan binlerce aday, Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 OGM personel alımı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

OGM personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmelerin sonrasında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. OGM personel alımı sonuçlarının, Aralık ayının son haftasında kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, sonuçlar Kariyer Kapısı platformu ile Orman Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi (www.ogm.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Eşit puan durumunda ise öncelik, mezuniyet tarihi daha eski olan adaya verilecek; mezuniyet tarihinin de aynı olması hâlinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.