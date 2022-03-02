OGM 5 bin personel alımı gerçekleştiriyor

02 Mart 2022 Çarşamba, 12:20

Kamu personel alımı iş ilanları yakından takip edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) işçi alımı yapılacak. Dönemsel olacak OGM personel alımı detayları www.ogm.gov.tr adresinden ilerleyen günlerde paylaşılacak.

OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. OGM 5 bin personel alımı, yangın işçisi pozisyonunda yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru tarihleri ise henüz açıklanmadı.

OGM 5 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

OGM personel alımı Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) online şubesi esube.iskur.gov.tr adresindeki Açık İş İlanları'ndan yapılacak.

Orman Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeşil vatanımızın kıymetli ormanlarını korumak ve geliştirmek için mücadele edecek 5.000 yeni işçi istihdam ediyoruz. Bu süreçte bizlere imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bakanımız Bekir Pademirli'ye şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

OGM YANGIN İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

OGM yangın işçisi başvuru şartları henüz belli olmadı. Fakat daha önceki alımlarda başvuru şartları şöyleydi:

1) Türk vatandaşı olmak

2) 18 yaşını tamamlamış olmak

3) Başvuru yapacak adayların; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

6) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

8) İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak

9) Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İŞ YAPAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM); orman kaynaklarını; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak, usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı korumak, muhtelif zararlıları ile mücadele etmek ve ettirmek, ormancılık karantina hizmetlerini yürütmek, geliştirmek, orman alanlarını ve ormanlara ilişkin hizmetleri artırmak, ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlar.

Orman Genel Müdürlüğü, Tanzimat Fermanı ile beraber 1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret Nezareti'ne bağlı bir 'Orman Müdürlüğü' olarak kuruldu. Bu müdürlüğün yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması maksadı ile 1857 yılında da Orman Fakültesi kuruldu, teknik ve ekonomik ormancılık tatbikatına güç kazandıracak elemanların yetiştirilmesine başlangıç teşkil eden 1857 yılından Cumhuriyet dönemine kadar, günün ve şartların dikte ettirdiği değişik kanunnameler, fetvalar, buyrultular, nizamname ve talimatnameler çıkarıldı ve müdürlük bunlara göre görevini gerçekleştirildi.

OGM'NİN MİSYONUNU ATATÜRK BELİRLEDİ

Cumhuriyet döneminin 1920-1923 yılları arasında ormancılık işleri, İktisat Vekaletine bağlı bir genel müdürlükle yürütülmeğe devam edildi. Genel müdürlüğün teknik ormancılık faaliyetlerinin hız kazanması Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922 yılı meclis açılış konuşmasında koyduğu "Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbir ile hüsnühalde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir" hedefiyle oldu.

Orman Genel Müdürlüğü bugünkü yapısına, 1937 yılında çıkarılan 3204 sayılı kanunla geldi. Aynı yıl yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Kanunu ile bugünkü modern ormancılığımızın temeli atılmıştır. Halihazırda yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanunu ise 1956 yılında çıkarıldı.

Genel Müdürlük 01.5.2003 tarihinde kabul edilen 4856 sayılı kanun kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesiyle bu tarihten itibaren Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürdü, ardından 29 Haziran 2011 tarihinde bakanlığın ismi Orman ve Su İş Bakanlığı olarak değiştirildi. 2018 yılında başkanlık sistemine geçilmesinin ardından kurumun bağlı olduğu bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı adını aldı.