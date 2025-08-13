OGM'den Mersin ve Çanakkale'deki yangınlara ilişkin açıklama!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Mersin'in Silifke ilçesi ve Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Mersin Silifke'de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın ile Çanakkale Merkez Elmacık mahallesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangınların bir an önce kontrol altına alınması için 12 uçak, 17 helikopter, 93 arazöz, 2 iş makinesi, 573 personel ile mücadelemiz devam ediyor."