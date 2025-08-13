OGM'den Mersin ve Çanakkale'deki yangınlara ilişkin açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 15:20:00
Orman Genel Müdürlüğü, Mersin’in Silifke ilçesi ve Çanakkale Merkez Elmacık Mahallesi'nde başlayan orman yangınlarıyla ilgili "12 uçak, 17 helikopter, 93 arazöz, 2 iş makinesi, 573 personel ile mücadelemiz devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Mersin'in Silifke ilçesi ve Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Mersin Silifke'de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın ile Çanakkale Merkez Elmacık mahallesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangınların bir an önce kontrol altına alınması için 12 uçak, 17 helikopter, 93 arazöz, 2 iş makinesi, 573 personel ile mücadelemiz devam ediyor."

