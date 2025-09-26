OGM iş başvuru tarihleri ne zaman? OGM iş başvurusu şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), engelli ve eski hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) statüsünde işçi alımı için ilan yayımladı. Peki, OGM başvuru tarihleri ne zaman? OGM iş başvurusu şartları neler?

OGM İŞ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

OGM’nin taşra teşkilatında istihdam edilecek toplam 262 daimi işçi için başvuru süreci 29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacak.

OGM İŞÇİ ALIMI KURA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Başvuruların ardından adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Her kadro için ilan edilen sayıdan 4 katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

Kura tarihi ve yeri, İŞKUR’un açık iş ilanında belirtilecek ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinden duyurulacak.