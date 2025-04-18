Öğrenci burs ve abonman desteğinin kesildiği iddia edilmişti: Kayyumun elindeki Şişli Belediyesi'nden açıklama

Yayınlanma: 18.04.2025 - 12:33

Güncelleme: 18.04.2025 - 14:08

CHP Şişli Gençlik Kolları,seçilmiş Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası kayyum atanan Şişli Belediyesi'nin öğrenci burs ve abonman desteğini kestiğine dair açıklama yapmıştı.

Söz konusu açıklamadan sonra oluşan tepki neticesinde kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi, belediye harcamalarında burs ve abonman desteğinin yer almadığını, son dönem belediye meclis ve encümende de bu desteğin yapılması yönünde bir karar alınmadığını iddia etti.

Açıklamada, belediye tarafından sağlanan öğrenci bursları ve abonman desteğinin bu ay yatırılmadığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

''KARAR ALINMADI''

Şişli Belediyesi harcamalarında bahsedilen burs ve abonman desteğinin yer almadığı belirtilen açıklamada, "Son dönem belediye meclis ve encümen kararları da incelendiğinde öğrenci bursu ve abonman desteği yapılması yönünde bir karar alınmadığı görülmüştür. Ayrıca Şişli Belediyesi bu amaçla bağış da kabul etmemiştir. Belediyemizle ilgili olmayan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.