CHP Şişli Gençlik Kolları: 'Şişli kayyumunun gençlerimizin aylık abonman desteğini ve bursunu kestiğini öğrendik'
CHP Şişli Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi'nin öğrenci desteklerini kestiği ifade edildi.
Kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi'nin aylık abonman desteğini ve bursları kestiği öne sürüldü.
CHP Şişli Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, "Şişli kayyumunun bugün de gençlerimizin aylık akbil abonman desteğini ve bursunu kestiğini öğrendik. Belediyemize çöktüğünüz yetmedi, şimdi de gençlerin abonmanına, bursuna çöküyorsunuz!
Şişlili gençler soruyor: Aylık abonman desteği neden kesildi, burslar neden yatırılmadı?" denildi.
Bunun üzerine belediyeden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Etiketler: #Şişli #Şişli Belediyesi #kayyum
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