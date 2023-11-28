Öğrenci servisiyle çarpıştı: Kavgaya tutuştular

Elazığ’da öğrencileri taşıyan servis ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan taraflar, ilkokul öğrencilerinin gözü önünde kavgaya tutuştu.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:44
Öğrenci servisiyle çarpıştı: Kavgaya tutuştular
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Kaza, Doğukent Mahallesi Atmaca Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 S 0374 plakalı Ford marka öğrenci servisi ile 23 AED 819 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sağ ön kapısının koptuğu kazada, 2 kişi yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yaralanmadan atlattı. Olayı ardından taraflar, öğrencilerin gözü önünde kavgaya tutuştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Elazığ öğrenci servisi trafik kazası

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