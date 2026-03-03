Öğrenci tarafından katledilen öğretmen Fatma Nur Çelik için okul bahçesinde tören düzenlendi: Bakan Yardımcısı konuştu, 'güvenlik yok' sloganları atıldı!

Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen Fatma Nur Çelik, dün okulda 17 yaşındaki bir öğrencinin saldırısına uğradı uğradı.

Olayda Çelik'in yanında bir öğrenci ile bir başka öğretmen daha yaralandı. Durumu ağır olan Çelik, hastanede yapılan müdahalelere karşın dün akşam yaşamını yitirdi.

BAKAN YARDIMCISININ KONUŞMASI SONRASI 'GÜVENLİK YOK' SLOGANLARI ATILDI

Çelik için bugün okul bahçesinde düzenlenen törene ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve velilerin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Öğretmen Meslek Kanunu’nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kastedecek şeylere yönelik suçların cezasının artırılması dair kararımız TBMM’de kabul edildi. Aynı şekilde okullarımızdaki disiplin cezaları ağırlaştırıldı. Toplumdaki bu hadiselere bizim daha da dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Yılmaz’ın bu sözlerinin ardından bahçede bulunanlar sürekli alkış yaptı. Konuşması bitince bir grup tarafından da “Güvenlik yok” sloganı attı.

Çelik’in naaşı, kılınan cenaze namazını sonrasında yarın toprağa verilmek üzere Konya’ya alkışlarla uğurlandı. Hürriyetçi Eğitim-Sen üyeleri ve diğer öğretmenler, tören sonrasında “Şiddete dur de” döviziyle birlikte “Okulda ölmek istemiyoruz”, “Güvenli sınıf, güvenli okul” ve “Öğretmene şiddet, geleceğe ihanet” sloganları attı.

BAKAN YUSUF TEKİN TÖRENE KATILMADI

Öte yandan MEB Bakanı Yusuf Tekin'in okulda katledilen öğretmen Fatma Nur Çelik için düzenlenen törene katılmaması dikkat çekti.