Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:19

Güncelleme: 15.01.2025 - 12:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınana kararla toplu taşıma araçlarına yüzde 35 zam yapıldı. Zam sonrasında abonman fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki, Öğrenci ve tam abonman kaç TL oldu? 2025 abonman fiyatları...

AYLIK ÖĞRENCİ KARTI NE KADAR OLDU? 2025 ÖĞRENCİ AKBİLİ FİYATI

Öğrenci mavi kart aylık ücreti 282 liradan 381 TL'ye çıktı.

AYLIK TAM ABONMAN KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

Tam mavi kart aylık ücreti 1570 liradan 2 bin 120 TL'ye çıktı.