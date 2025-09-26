Öğrenci ve veliler şiddet ve taciz faili öğretmenin derslere tekrar girmesine tepkili: ‘Okulda tacizci istemiyoruz’

İstanbul Bahçelievler’deki Halil Bekmezci Anadolu Lisesi öğrencileri, hakkında darp ve taciz iddiaları bulunan biyoloji öğretmeni Erdinç Çakıroğlu’nun yeniden derse girmesine karşı okul bahçesinde toplandı.

“Okulumuzda tacizci istemiyoruz” sloganları atan öğrenciler, okul yönetimini ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Çakıroğlu, 18 Nisan 2025’te Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi’nde de gündeme gelmişti. O dönem eyleme katılan bir öğrenciyi darp ettiği ortaya çıkmış, darp raporu kamuoyuna yansımıştı. Tepkilerin ardından açığa alınan öğretmenin, sosyal medyada öğrencilerine yönelik cinsiyetçi ve taciz içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenmişti.

Öğrencilerin paylaştığı EBA ekran görüntüsünde, Çakıroğlu’nun yeniden öğretmen olarak atandığı görüldü. Salı günü bir derse dahi girdiği edinilen bilgiler arasında.

Resmi internet sitesinde yer almayan öğretmenin kısa süre sonra kadro listesine eklendiği, gelen tepkilerden sonra ise yeniden kaldırıldığı görüldü. Öğrenciler açıklamalarında, “Eğitim alanlarımızda tacizci istemiyoruz” diyerek güvenli bir eğitim ortamı talep ettiklerini vurguladı. Liseliler, şiddet ve taciz faili bir öğretmenin eğitim ortamlarında yer almasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.