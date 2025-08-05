Öğrenci Veli Derneği’nden ‘sahte diploma’ tepkisi

Öğrenci Veli Derneği, ortaya çıkan sahte diploma skandalına dair açıklama yaptı.

Öğrenci Veli Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çocuklarımızın gelecek umutlarını çalan, emeklerini heba eden bu sahte ve çürümüş düzenle mücadele tüm yurttaşların en temel sorumluluğu ve görevidir.

Çalınan sadece sınav soruları değil. Çocuklarımızın hayalleri, emekleri umutları yarınlarıdır, aslında ülkenin geleceğidir. Sahte diplomalar, sürücü belgeleri çürümüş düzenin fotoğrafıdır.

Eşit, özgür, adil, umutlu bir gelecek için, bu sahteliğin parçası olanlar, denetleme yetkisini kullanmayanlar, sorumluluğu olan tüm kamu görevlilerinin istifası bu ülkenin yarınları için zorunludur. Tüm şüphelilerin acilen yargılanmaları için ses çıkarmak en temel yurttaşlık sorumluluğudur. Türkiye Gelecek İçin Ses Ver.”

Veli-Der'den yapılan açıklamada "Bu akşam 21:00’de herkesi #TürkiyeGelecekİcinSesVer diyerek çocuklarımız, geleceğimiz için ses olmaya çağırıyoruz" da denildi.

#TürkiyeGelecekİcinSesVer hashtag'i ile yapılan bir başka paylaşımda ise "Çalınan sadece diplomalar, belgeler, sınav soruları değil çocuklarımızın hayalleri, emekleri, umutları ülkemizin geleceğidir.

Şüpheliler, tüm sorumlular acilen yargılanmalıdır" dendi.